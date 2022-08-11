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Son dakika haber! Meçhul askere mezarlık görevlisi sahip çıktı

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Son dakika haber! Meçhul askere mezarlık görevlisi sahip çıktı

Son dakika haberlerine göre Hatay'da 72 yıl önce Suriye sınırında vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Karadenizli meçhul askere mezarlık görevlisi sahip çıktı.

Hatay'da 72 yıl önce Suriye sınırında vatani görevini yaptığı sırada şehit düşen Karadenizli meçhul askere mezarlık görevlisi sahip çıktı. Kendi imkanlarıyla şehide mezarlık yaptıran görevli, "Amacım şehidimizin biran önce yakınlarına ulaşmak ve onu mezarında rahat ettirmek" dedi.

1950 yılında Hatay'ın Suriye sınırın sıfır noktasında bulunan Hassa ilçesindeki Sakızlı Karakolu'nda bulunan mevzilerde nöbet tutan bölüklerde vatani görevini yaparken 3 arkadaşı ile şehit olan ve sadece adının Hacı olduğunu bilinen asker, Hassa ilçesine bağlı Koru Köyünde bulunan araziye defnedildi. Aradan geçen 72 yıl boyunca meçhul şehit mezarı olarak bilinen mezarın sahipsizliği, Hassa ilçesi mezarlık sorumlusu Eyüp Kaplan'ın mezarını yaptırması ve ayyıldızlı bayrağı dikmesiyle son buldu.

Şehit askerin ailesine ulaşmaya çalıştığını söyleyen Eyüp Kaplan, "Şehidimizin sadece adının Hacı olduğunu ve 1950 yılında Suriye sınırında 3 arkadaşıyla şehit edildiğini öğrendik. Diğer şehit olan askerlerin naaşlarını aileleri yakınlarını alarak gitmişler ancak burada yatan şehidimiz kalmış sadece. Benim edindiğim bilgiye göre adının Hacı olduğunu ve şehit olduktan sonra şapkasının içerisinden çıkan para ile o dönemde mezarının yapıldığını öğrendim" dedi.

Şehidin 2014 yılında ailesinin Hatay'a gelerek araştırma yaptığını öğrendiğini anlatan Kaplan, "Ailesi netice alamadan geri dönmüş. Benim amacım şehidimizin biran önce yakınlarına ulaşmak ve onu mezarında rahat ettirmek. Şehidimizin mezarı başında bulunan ve 1950 yılından kalan hece taşında yazanlara göre Karadeniz Ereğlili olduğunu öğrendiğimiz şehidimiz inşallah en kısa zamanda ailesine kavuşur" diye konuştu. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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