Son dakika gündem: Kazakistan'ın Türkistan şehrine manevi ve tarihi başkent statüsü verilecek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkistan şehrine manevi ve tarihi başkent statüsünün verileceğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkistan bölgesine yaptığı çalışma ziyareti kapsamında halkla bir araya gelerek konuşma yaptı. Tokayev, yaptığı konuşmada, Türkistan'ın Türk dünyasının beşiği ve kutsal toprağı olduğunu belirterek, "Bu kutsal şehrin tarihimizde önemli yeri vardır. Hoca Ahmet Yesevi Türbesi maneviyatımızın sarsılmaz bir dayanağıdır. Bu nedenle Türkistan'a ve bölgeye büyük önem vermeliyiz. Kazakistan'da birçok önemli şahsiyet Türkistan'da defnedildi. Şüphesiz bu kutsal şehre manevi ve tarihi başkentimiz demek doğru olur. Bu nedenle hükümetin yakın zamanda Türkistan'a böyle bir statünün verilmesi konusunda karar alacağını düşünüyorum" dedi.

Eskiden beri şehrin Kazak halkının beşiği olduğunu söyleyen Tokayev, Türkistan'ın bu asıl görevi hala onurlu bir şekilde yerine getirdiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, ataların ilkelerine bağlı kalarak Ulusal Kurultay'ın bir sonraki toplantısını Türkistan'da yapmayı önerdiğini de sözlerine ekledi.

(Aliia Raimbekova - İHA)