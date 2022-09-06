Son dakika haber! Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş, Antakyalı Vatandaşlarla Buluştu

Son dakika yerel haberine göre Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Savaş, Tahtaköprü, Uzunalıç, Maraşboğazı, Karaali ve Alahan mahallelerinde hizmetleri yerinde inceledi ve bölge sakinlerinin taleplerini dinledi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Savaş, Tahtaköprü, Uzunalıç, Maraşboğazı, Karaali ve Alahan mahallelerinde hizmetleri yerinde inceledi ve bölge sakinlerinin taleplerini dinledi.

Altyapının yenilenmesi sonrası yapılan beton asfalt ve sulama kanalları gibi hizmetler sayesinde rahatladıklarını belirten vatandaşlar, memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Savaş'a teşekkür etti. Savaş, ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE HİÇKİMSENİN YAPAMADIĞI KALİTEDE GÜBRE ÜRETİYORUZ"

Kırsal Kalkınma Projesini anlatan Savaş, "Tarımla uğraşan 15 bin küçük çiftçiyle çalışıyoruz. 3-5-10 dönüm olup da ekip biçmekten imtina edip şehre göçmek isteyen insanlara köyünde kal diyoruz. Fideyi ve tohumu bedava veriyoruz. Türkiye'de hiç kimsenin yapamadığı kalitede bir gübre yapıyoruz. Gücümüz yettiği kadar tüm hizmetleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İmkanlarımızı Hatay'a adaletli bir şekilde paylaştırıp, güleryüzlü bir şekilde hizmet etmek ve sizinle birlikte aynı istikamette yürümek için buradayız, yanınızdayız. Köy hizmetlerinin yıllarca mahallemize getirmediği hizmeti belediyemiz döneminde getirdik. Sorumluluğumuzun bilincinde, şehrimizi ve mahallelerimizi bugünkünden daha ileriye taşıyacak çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."

Başkan Savaş, daha sonra bölgedeki çocuklara okul çantası, kırtasiye malzemeleri ve Hatayspor forması hediye etti.

Lütfü Savaş'a ziyaretlerinde CHP Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur, Suzan Şahin ve İsmet Tokdemir eşlik etti.