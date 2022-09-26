Son dakika haber | Erzurum'da 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli şahıslara şafak operasyonu

Son dakika haberleri... - Erzurum'da 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli şahıslara şafak operasyonu Hırsızlar üç aylık çalışma sonucunda kıskıvrak yakalandı Hırsızların çaldıklarının arasında peynir de var, kamyonette Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde 5 ayrı hırsızlık olayına karışan...

- Erzurum'da 5 ayrı hırsızlık olayına karışan şüpheli şahıslara şafak operasyonu

Hırsızlar üç aylık çalışma sonucunda kıskıvrak yakalandı

Hırsızların çaldıklarının arasında peynir de var, kamyonette

ERZURUM - Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il merkezinde 5 ayrı hırsızlık olayına karışan 8 şüpheli şahıs üç aylık çalışma sonucunda düzenlenen şafak operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs tutuklandı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çeşitli tarihlerde il merkezinde gerçekleşen "Nitelikli Hırsızlık olayları" ile ilgili olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çok sayıda hırsızlık suçuna karışan ve hırsızlığı meslek haline getirdiği değerlendirilen şüpheli şahısları üç ay boyunca teknik ve fiziki olarak takip etti. Ekipler, şahısların Lalapaşa Mahallesinde S.D. isimli müşteki şahsa ait kamyonetin çalınması olayı, Şükrüpaşa Mahallesinde Y.Ö. isimli müşteki şahsa ait bir iş yerinden elektrik trafosu çalınması olayı, Ömer Nasuhi Bilmen mahallesinde M.Ö. isimli müşteki şahsa ait ticari araçtan 200 kilogram peynirin çalınması olayı, Rabiana Mahallesinde bir derneğe ait kabloların çalınması olayı ve Rabiana Mahallesinde yine bir kurama ait hırdavat malzemelerinin çalınması olayına karıştıkları tespit edildi.

5 ayrı nitelikli hırsızlık olayını gerçekleştiren Fatih Y., Ahmet K., Mehmet Ç., Ramazan Ş., Engin E., Eren K., Suat T. ve Emircan T. isimli 8 şüpheli gerçekleştirilen şafak operasyonu ile ikametlerinde yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğüne intikal ettirildi.

Yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen, A.E.K ve M.Ç hakkında adli kontrol kararı verilirken Fatih Y. İsimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.