Son dakika haber | Dilovası'nda davullu zurnalı zam sevinci

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında ek protokol sözleşmesi imzalandı. Davullu zurnalı törenle imzalanan sözleşmede Başkan Şayir, personeller tarafından büyük coşku ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan asgari ücretteki yüzde 30 iyileştirme zammı sonrası, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir de, yüzde 30 oranında ek zam vererek çalışan personeli sevindirdi.

Yüzde 30 ek zam müjdesi

Dilovası Belediyesi ile Genel İş Sendikası arasında ek protokol sözleşmesi imzalandı. Şayir, "Göreve başladığımız günden bu yana Rabbim yüzümüzü hep güldürdü. Göreve gelirken hep söylediğimiz bir gerçek vardı; 'Üçlü olsun, güçlü olsun' dedik. Allah'a şükür ki hükümetimiz, büyükşehir belediyemiz ile birlikte ilçemize çok güzel hizmetler getirmeye çalışıyoruz. Aşkla şevkle çalışıyoruz. Dünya lideri Cumhurbaşkanımızın desteği ile belediyecilikte çağ atlıyor ve ilçemizi geleceğe, yarınlara hazır hale getiriyoruz. Tabii biz bu çalışmaları yaparken, mesai arkadaşlarımızın mutlu olması, şevkle çalışması için de elimizden geleni yapmaya özen gösteriyoruz. Ötekileştirmeden, ayrıştırmadan hem çalışan arkadaşlarımızın hakkını koruyor, hem de halkımızın en güzel hizmetleri alması için çalışıyoruz. Bugün, çalışma arkadaşlarımızın sosyal haklarının dışında maaşlarında yüzde 30'luk bir iyileştirme zammının sözleşme töreni için bir aradayız. Hepiniz birer aile sorumluluğu taşıyan ya da geleceğe dönük aile kurma telaşı içerisinde olan arkadaşlarımızsınız. Hepinizin en iyi koşullarda ve en iyi şartlarda çalışması bizim için önemlidir. Biz büyük bir aileyiz. Sizlerin mutlu olması demek, tüm hizmetlerin en iyi şekilde yapılabilmesi demektir. Bir olalım, birlik olalım" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ