Son dakika haber: Çıldır'da Polis Haftası kutlandı

ÇILDIR, ARDAHAN (İHA) - Ülkenin ve vatandaşların güvenliğinin teminatı olan Türk Polis Teşkilatı 177. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Her yıl 4-10 Nisan tarihleri arasında kutlanan Polis Haftası, bu yıl da törenlerle ve çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

10 Nisan Polis Haftası münasebetiyle Çıldır İlçe Emniyet Amirliğinde görevli Emniyet mensupları, Çıldır Kaymakamlığı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk koyarak, şehit ve gaziler anısına saygı duruşunun ardından İstilal Marşını okudular.

Çıldır Kaymakamlığı önünde gerçekleşen törene Çıldır İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Ülkü, Çıldır da görevli emniyet mensupları, mermurlar ve bekçiler katıldı. Atatürk Büstüne çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve istiklal marşı okunması ile birlikte tören sona erdi. - ARDAHAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel