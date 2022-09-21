Son dakika haber! Anız yangını korkuttu Yerel Haberler Gelen son dakika haberine göre Anız yangını korkuttu Erzincan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu. Anız yangını korkuttu ERZİNCAN - Erzincan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu. Erzincan merkez Yalnızbağ Köyaltı mevkiinde meydana gelen yangında, arazide bulunan kuru otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayılmaya başlarken iki itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri yangın mahallinden ayrılırken tahkikat başlatıldı. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya Yalnızbağ Erzincan İtfaiye Yerel Haberler Son Dakika

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