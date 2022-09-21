Son dakika haber! Anız yangını korkuttu
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Gelen son dakika haberine göre Anız yangını korkuttu Erzincan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu.
Anız yangını korkuttu
ERZİNCAN - Erzincan'da arazide çıkan anız yangını korkuttu.
Erzincan merkez Yalnızbağ Köyaltı mevkiinde meydana gelen yangında, arazide bulunan kuru otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş alana yayılmaya başlarken iki itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının ardından itfaiye ekipleri yangın mahallinden ayrılırken tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Küçükkaya - Yerel