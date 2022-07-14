Son Dakika | Gölcük Belediyesi ekipleri Datça'daki yangınla mücadele için yola çıktı - Haberler

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Son Dakika | Gölcük Belediyesi ekipleri Datça'daki yangınla mücadele için yola çıktı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Son Dakika | Gölcük Belediyesi ekipleri Datça'daki yangınla mücadele için yola çıktı

Son dakika haberler: Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Datça'daki orman yangını ile mücadele eden ekiplere destek vermek amacıyla, belediyeye ait 2 su tankeri ve 4 personelini bölgeye uğurladı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Datça'daki orman yangını ile mücadele eden ekiplere destek vermek amacıyla, belediyeye ait 2 su tankeri ve 4 personelini bölgeye uğurladı.

Gölcük Belediyesi, Muğla Datça'da çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına destek vermek için ekiplerini bölgeye gönderdi. Belediyeye ait 2 su tankeri ve 4 personel, dün gece saatlerinde Datça'daki orman yangını söndürme çalışmalarını sürdüren ekiplere destek olmak için İhsaniye'deki kademe binasından yola çıktı.

Yangın bölgesine giden ekipleri uğurlayan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Tüm arkadaşlarımızla 7/24 görevimizin başındayız. Akşam saatlerinde AFAD İl Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşme neticesinde Datça'da meydana gelen yangın felaketiyle alakalı olarak Gölcük Belediyesi'nden 2 su tankerimiz yola çıkacaklar. Bu zamana kadar yaşanan yangın, sel ve deprem gibi felaketlerde Gölcük Belediyesi, tüm ekipleri ile afet bölgesinde afetzedelerin yanında oldu. Şimdi de Datça'da yangın söndürme çalışmalarına destek verecekler" dedi. - KOCAELİ

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

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