Muğla yerel haberi: Bodrum Belediyesi, Yeni Hastane Yolu Yapımında Sona Geldi
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Edinilen Muğla haberine göre Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Konacık Mahallesi’nde yapımı süren Bodrum Devlet Hastanesi’ne ulaşımın sağlanacağı yeni yolun yapımında sona yaklaştı.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Konacık Mahallesi'nde yapımı süren Bodrum Devlet Hastanesi'ne ulaşımın sağlanacağı yeni yolun yapımında sona yaklaştı.
Yaklaşık 1 kilometrelik yeni yol açan Fen İşleri ekipleri, açılan yolda kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt serimine başlayacak.
Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol çalışması ile yeni hastaneye ulaşımın daha rahat sağlanması ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi planlanıyor.
ANKA / Yerel