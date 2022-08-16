Üye Girişi
Haberi Paylaş

Muğla yerel haberi: Bodrum Belediyesi, Yeni Hastane Yolu Yapımında Sona Geldi

Yerel Haberler

Edinilen Muğla haberine göre Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Konacık Mahallesi’nde yapımı süren Bodrum Devlet Hastanesi’ne ulaşımın sağlanacağı yeni yolun yapımında sona yaklaştı.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri ekipleri, Konacık Mahallesi'nde yapımı süren Bodrum Devlet Hastanesi'ne ulaşımın sağlanacağı yeni yolun yapımında sona yaklaştı.

Yaklaşık 1 kilometrelik yeni yol açan Fen İşleri ekipleri, açılan yolda kurumların altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından asfalt serimine başlayacak.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan yol çalışması ile yeni hastaneye ulaşımın daha rahat sağlanması ve trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi planlanıyor.

ANKA / Yerel

Bodrum Devlet Hastanesi Konacık Bodrum Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.
title