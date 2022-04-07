Son dakika... Aydın İl Emniyet Müdürlüğü'nden minik öğrencilere sürpriz

AYDIN (İHA) - Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelhisar İlkokulu öğrencilerine sürpriz ziyaret gerçekleştirerek çocuklarla birlikte zaman geçirdi.

Güzelhisar İlkokulu öğrencileri 4-10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici'yi makamında ziyaret etti. Öğrencilerle yakından ilgilenerek kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Ekici, ziyaret sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi. Gerçekleşen ziyaretin ardından İl Emniyet Müdürü Ekici'nin talimatı üzerine polis ekipleri Güzelhisar İlkokulu'na sürpriz ziyaret gerçekleştirdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı şahin ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı yunus ekipleri çocuklarla yaklaşık 1 saat boyunca zaman geçirdi. Öğrencileri motosikletlerine bindiren motosikletli Şahin ve Yunus ekipleri çocukları okul bahçesinde gezdirdi. Polis maskotları ile de zaman geçiren öğrenciler bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - AYDIN