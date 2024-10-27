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Şömineden Sıçrayan Ateş Tek Katlı Evi Kül Etti

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Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, bir evin şöminesinden sıçrayan ateş yangına neden oldu. Yangında tek katlı ev küle dönerken, can kaybı yaşanmadı. İtfaiye ekipleri yangını 2 saatlik bir çalışma ile kontrol altına aldı.

Şömineden sıçrayan ateş tek katlı evi küle çevirdi

BİLECİK - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde şömineden sıçrayan ateşin neden olduğu yangında, tek katlı ev küle döndü.

İlçeye bağlı Nazifpaşa köyünde Eşref B.K'. ya ait evde yaktıkları şöminenin tam sönmeyerek tahtaları tutuşturması sonucu sabah saat 07.00 sıralarında yangın meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık Ekipleri ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonrası yangın söndürülürken, tek katlı ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Çıkan yangında can kaybı yaşanmaması sevindirirken, Jandarma yangın ile ilgili tahkikata başladı.

Şömineden Sıçrayan Ateş Tek Katlı Evi Kül Etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SONER ÇELİK - Yerel

Pazaryeri İtfaiye Bilecik

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