Soma Sosyal Haklar Derneği: Termik Santralin Kirliliğinden Soma ve Kırkağaç Halkı Kanser Oluyor

(MANİSA) - Soma Sosyal Haklar Derneği'nden Zeyat Usalp, "Termik santralin yaratmış olduğu bu kirlilikten dolayı Soma halkı ve Kırkağaç halkı kanser oluyor; astım, bronşit gibi kronik hastalıklarla boğuşuyor. Biz bu termik santralin günümüz teknolojisi bu kadar gelişmişken, yenilenebilir enerjiler bu kadar ilerlemişken kapatılmasını istiyoruz. Çünkü bu termik santral hem bizim suyumuzu hem havamızı hem toprağımızı kirletiyor. Sadece insanlığı değil, tüm canlılarının yaşamına son veriyor" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Sosyal Haklar Derneği, termik santrallerin doğaya verdiği tahribata ilişkin kapatılan kül barajında açıklama yaptı. Dernek adına konuşan Zeyat Usalp şu açıklamalarda bulundu:

"Bu alanın 1980'li yıllarda inşaatına başlanmıştı. Fakat ilk önceki başladığı noktada mevzuat gereği termik santralden çıkan küller kuru bir şekilde sol tarafımıza gördüğümüz kül dağına getiriliyordu. Sonrasında bu sistemin yanlış olduğu ortaya çıkınca Sevişler Barajı'ndan gelen su ile birlikte buradan çıkan külleri bu görmüş olduğunuz alana sulu bir şekilde basmaya başladılar ve burası bir süre sonra kapasitesi dolduğu için kapatıldı. Bu da yetmedi bu kül dağının arka tarafında ikinci bir kül barajı yapıldı ve şu anda da oraya termik santralden çıkan küller oraya aktarılıyor. Burası köylere ait bir bölgeydi. Burada ortaya çıkan bu kirlilik, bu manzara bugün canlıların yaşamadığı bir noktaya geldi.

"Bu kirliliğin ortadan kalkmasını istiyoruz"

Bir diğer mesele de bu termik santralin yaratmış olduğu bu kirlilikten dolayı Soma halkı ve Kırkağaç halkı kanser oluyor; astım, bronşit gibi kronik hastalıklarla boğuşuyor. Biz bu termik santralin günümüz teknolojisi bu kadar gelişmişken, yenilenebilir enerjiler bu kadar ilerlemişken kapatılmasını istiyoruz. Çünkü bu termik santral hem bizim suyumuzu hem havamızı hem toprağımızı kirletiyor. Sadece insanlığı değil, tüm canlılarının yaşamına son veriyor. Biz buranın Yırca Köyü ve Soma halkına tahsis edilmesini istiyoruz. Burada üstü kapatılmış bir şekilde tarım da yapılabilir, diğer sektörlere de açık olabilir. Bu kirliliğin ortadan kalkmasını istiyoruz.

"Milyonlarca canlı su olmadan nasıl yaşayacak?"

Bu termik santralin çalışması için en temel iki maddeden bir tanesi kömür, diğeri de su. İklim krizinin bu kadar yoğunlaştığı, bu kadar kuraklığın olduğu noktada maalesef ki bu termik santraller altın maden ocakları gibi birçok madencilik yeryüzü sularımızı tüketti ve şu anda bütün canlıların ihtiyacı olan suya erişebilmek çok zor duruma geldi. Soma'da arkamızda bulunan Soma Termik Santral hem de diğer tarafta bulunan Kolin Termik Santrali'nin her ikisi de Soma ve çevresindeki bütün su kaynaklarının yüzey sularını zaten tüketiyor. Sırf birileri buradan zengin olacak diye bütün insanlığı ve canlıları yok etme hakkını kim veriyor? Milyonlarca canlı su olmadan nasıl yaşayacak? Bu hakkı kim veriyor?"