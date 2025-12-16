Haberler

Soma Sosyal Haklar Derneği: Termik Santralin Kirliliğinden Soma ve Kırkağaç Halkı Kanser Oluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Soma Sosyal Haklar Derneği, termik santralin sebep olduğu kirlilik yüzünden yerel halkın sağlık sorunları yaşadığını belirterek santralin kapatılmasını talep etti. Dernek, kirliliğin sadece insanları değil, tüm canlıları tehdit ettiğini vurguladı.

(MANİSA) - Soma Sosyal Haklar Derneği'nden Zeyat Usalp, "Termik santralin yaratmış olduğu bu kirlilikten dolayı Soma halkı ve Kırkağaç halkı kanser oluyor; astım, bronşit gibi kronik hastalıklarla boğuşuyor. Biz bu termik santralin günümüz teknolojisi bu kadar gelişmişken, yenilenebilir enerjiler bu kadar ilerlemişken kapatılmasını istiyoruz. Çünkü bu termik santral hem bizim suyumuzu hem havamızı hem toprağımızı kirletiyor. Sadece insanlığı değil, tüm canlılarının yaşamına son veriyor" dedi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Sosyal Haklar Derneği, termik santrallerin doğaya verdiği tahribata ilişkin kapatılan kül barajında açıklama yaptı. Dernek adına konuşan Zeyat Usalp şu açıklamalarda bulundu:

"Bu alanın 1980'li yıllarda inşaatına başlanmıştı. Fakat ilk önceki başladığı noktada mevzuat gereği termik santralden çıkan küller kuru bir şekilde sol tarafımıza gördüğümüz kül dağına getiriliyordu. Sonrasında bu sistemin yanlış olduğu ortaya çıkınca Sevişler Barajı'ndan gelen su ile birlikte buradan çıkan külleri bu görmüş olduğunuz alana sulu bir şekilde basmaya başladılar ve burası bir süre sonra kapasitesi dolduğu için kapatıldı. Bu da yetmedi bu kül dağının arka tarafında ikinci bir kül barajı yapıldı ve şu anda da oraya termik santralden çıkan küller oraya aktarılıyor. Burası köylere ait bir bölgeydi. Burada ortaya çıkan bu kirlilik, bu manzara bugün canlıların yaşamadığı bir noktaya geldi.

"Bu kirliliğin ortadan kalkmasını istiyoruz"

Bir diğer mesele de bu termik santralin yaratmış olduğu bu kirlilikten dolayı Soma halkı ve Kırkağaç halkı kanser oluyor; astım, bronşit gibi kronik hastalıklarla boğuşuyor. Biz bu termik santralin günümüz teknolojisi bu kadar gelişmişken, yenilenebilir enerjiler bu kadar ilerlemişken kapatılmasını istiyoruz. Çünkü bu termik santral hem bizim suyumuzu hem havamızı hem toprağımızı kirletiyor. Sadece insanlığı değil, tüm canlılarının yaşamına son veriyor. Biz buranın Yırca Köyü ve Soma halkına tahsis edilmesini istiyoruz. Burada üstü kapatılmış bir şekilde tarım da yapılabilir, diğer sektörlere de açık olabilir. Bu kirliliğin ortadan kalkmasını istiyoruz.

"Milyonlarca canlı su olmadan nasıl yaşayacak?"

Bu termik santralin çalışması için en temel iki maddeden bir tanesi kömür, diğeri de su. İklim krizinin bu kadar yoğunlaştığı, bu kadar kuraklığın olduğu noktada maalesef ki bu termik santraller altın maden ocakları gibi birçok madencilik yeryüzü sularımızı tüketti ve şu anda bütün canlıların ihtiyacı olan suya erişebilmek çok zor duruma geldi. Soma'da arkamızda bulunan Soma Termik Santral hem de diğer tarafta bulunan Kolin Termik Santrali'nin her ikisi de Soma ve çevresindeki bütün su kaynaklarının yüzey sularını zaten tüketiyor. Sırf birileri buradan zengin olacak diye bütün insanlığı ve canlıları yok etme hakkını kim veriyor? Milyonlarca canlı su olmadan nasıl yaşayacak? Bu hakkı kim veriyor?"

Kaynak: ANKA / Yerel
Bakan Işıkhan: Asgari ücret görüşmelerinde sendikalarla mutlaka istişarede bulunacağız

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret mesajı
Güllü'nün ölümüyle ilgili oğlu Tuğberk Yağız Gülter ifadeye çağrıldı

Vahim iddia polisi harekete geçirdi! Kızından sonra sıra oğluna geldi
Altında hiç görülmemiş olay! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor

Altında hiç beklenmeyen oldu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
AK Partili Tayyar: Mehmet Akif Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var

AK Partili isim: Ersoy'la ilgili iddialardan daha ağır bir isim var
Korkulan oldu! 7 mutasyon geçiren yeni virüs Türkiye'de

Korktuğumuz başımıza geldi! 7 mutasyon geçiren virüs Türkiye'de
Şehri ayağa kaldıran olay! Baba ve kızı evde ölü bulundu

Baba çatı katında asılı halde, kızı ise yatakta ölü bulundu
Galatasaray'a Premier Lig'den transfer

Galatasaray'a Premier Lig'den transfer
Güllü'nün hamileliği İbo Show'da ortaya çıkmıştı! O bölüm yeniden gündemde

Güllü'nün hamileliğini duyurmuştu! O görüntü yeniden gündemde
Benzine bu gece 83 kuruşluk yeni bir indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde! Bu gece dev bir indirim daha geliyor
Çin'in yeni İHA'sı ilk testi geçti

ABD'nin uykularını kaçıracak hamle! Sarı fırtına ilk kez havalandı
Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu

Fenerbahçe'den giden futbolcu yeni takımında kral oldu
Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu trafiği

Tanıktan inanılmaz iddialar! İşte Mehmet Akif'in uyuşturucu trafiği
Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı, 3 yönetici gözaltında

Gain Medya'ya operasyon! Tüm kuruluşlara kayyum atandı
Mehmet Akif Ersoy'dan Furkan Torlak'a 'Kütüphane' esprisi! Mekana böyle götürmüş

Ersoy'dan Furkan Torlak'a "Kütüphane" esprisi! Mekana böyle götürmüş
Jhon Duran'ın neden oyundan alındığı ortaya çıktı

Neden oyundan alındığı ortaya çıktı
title