Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

SOLOTÜRK, Eskişehir'de 103. yıl kutlamalarında gösteri uçuşu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, Eskişehir'de 103. yıl kutlamalarında gösteri uçuşu yaptı Haber Videosunu İzle
SOLOTÜRK, Eskişehir'de 103. yıl kutlamalarında gösteri uçuşu yaptı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Eskişehir'de gösteri uçuşu icra etti. Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'ndaki etkinlikte koro ve bando konseri sunuldu, binlerce vatandaş gösteriyi izledi.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Eskişehir'de gösteri uçuşu icra etti.

Cumhuriyetin 103. yılı kutlamaları çerçevesinde Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı'nda gösteri düzenlendi. Etkinlik öncesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü korosu ile Muharip Hava Kuvvetleri Bandosu tarafından alandaki vatandaşlara müzik konseri sunuldu. Ellerinde Türk bayraklarıyla parkı dolduran 7'den 70'e binlerce vatandaş, gösteri saatini heyecanla bekledi. Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı komutasındaki SOLOTÜRK'ün gerçekleştirdiği yaklaşık 30 dakikalık gösteri uçuşu gökyüzünde adeta nefes kesti. Parkı dolduran kalabalık, uçağın zorlu akrobatik hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

"Torunumun SOLOTÜRK sevgisi var, ileride pilot olacak inşallah"

Gösteriyi torunuyla birlikte izlemeye gelen Arif Uzun, "Muhteşem bir gösteriydi, Türk'ün gücünü gösteren bir uçuştu. Torunumla beraber provalarını da izlemiştik, şimdi asıl gösteriyi de izledik. Torunumun SOLOTÜRK sevgisi var. 4 yaşındaki torunum inşallah ileride pilot olacak" dedi. 4 yaşındaki torunu Yağız Uzun ise, "Uçakları çok seviyorum. Havadaki uçak çok güzel uçtu, ben de ileride pilot olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Asker sevgisi benden geliyor"

Gösteriyi oğluyla beraber takip eden Yaşar Er, "Çok gururluyuz, çok heyecanlıyız. Buraya oğlum Kaan ile birlikte geldim. Asker sevgisi benden geliyor; ben de askerliğimi Kayseri 1. Komando Tugayı'nda paraşütçü komando olarak yaptım. Oğlumun da ileride asker olmasını çok isterim" diye konuştu. 8 yaşındaki Kaan Er ise SOLOTÜRK'ün hareketlerini heyecanla izlediğini dile getirerek, "SOLOTÜRK çok güzel ve müthiş hareketler yaptı. Ben de ileride astsubay olmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bursa'da gökyüzünde evlilik teklifi! İki ayrı uçaktan telsizle sordu: Benimle evlenir misin?

Uçaktan uçağa telsizle evlilik teklifi! Cevap gökyüzünde geldi
Eski ABD Başkanı Obama'dan Trump'a 'Diktatör' benzetmesi

Eski ABD Başkanı'ndan Trump'ı çıldırtacak sözler
İstanbul'da bugün bu yollara dikkat! Birçok cadde trafiğe kapatıldı

İstanbullular dikkat! Bu listeye bakmadan trafiğe çıkmayın
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sıcaklıklar düştü, ilk kar geldi

Sıcaklıklar düştü, ilk kar geldi
3 eksik var! İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu

İşte Galatasaray'ın Konyaspor kadrosu
Çukur’un Timsah Celil’i Meli Bendeli tahliye edildi: İlk açıklaması geldi

Müstehcenlik suçlamasıyla tutuklanmıştı: İlk kez konuştu

Sansar Salvo için zorunlu yatış kararı! Gerekçesini kendi açıkladı

Sahnelere dönme hayali başka bahara kaldı
İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı

Gençler besmele çekip kaçarken o kovaladı
Protokolde gergin anlar! Yeni Partili vekiller Cemil Tugay’ın elini sıkmadı

Protokolde gergin anlar! Yeni Partili vekillerden Tugay'a olay hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim mesajı: Bu asra Türk milleti mührünü vuracak

Erdoğan'dan Cumhuriyet'in 103. yılında çok konuşulacak mesaj