Haberler

SOLOTÜRK, 3 Ekim gösterisi öncesi Diyarbakır semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
SOLOTÜRK, 3 Ekim gösterisi öncesi Diyarbakır semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

SOLOTÜRK, 3 Ekim'deki gösteri uçuşu öncesi Diyarbakır semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı. Uçuşu izleyen vatandaşlar Hevsel Bahçeleri ve İçkale çevresinde toplanarak gösteriyi ilgiyle takip etti.

Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 3 Ekimde gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesi Diyarbakır semalarında çevre tanıma uçuşu yaptı. Uçuşu izlemek isteyen vatandaşlar tarihi mekan çevresinde yoğunluk oluşturdu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin gökyüzündeki çelik kanatları SOLOTÜRK, Diyarbakır semalarında uçuş gerçekleştirdi. 3 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da gerçekleştirilmesi planlanan gösteri uçuşu öncesinde bugün çevre tanıma uçuşu yapıldı. SOLOTÜRK, Diyarbakır'ın tarihi mekanları arasında yer alan Hevsel Bahçeleri ve İçkale çevresinde uçuş gerçekleştirdi. Uçuşu izlemek isteyen vatandaşlar da tarihi mekanların çevresinde toplandı. Çok sayıda vatandaş, SOLOTÜRK'ün gökyüzündeki uçuşunu ilgiyle takip etti.

Ailesiyle gösteriyi izlemeye gelen Mustafa Kerem, ailecek SOLOTÜRK'ün provalarını izlemeye geldiklerini söyledi. Kerem, "Uzun zamandır bekliyorduk ve çok seviyoruz SOLOTÜRK'ü. İnşallah 3 Ekim'de gerçek gösteriye de geleceğiz" dedi.

Nöbetten çıkan ve provayı kaçırmamak için kahvaltı bile yapmadığını söyleyen Pınar Başak Eskili, gösteriyi beklerken atıştırmalıklar ile idare ettiğini gösteriyi heyecanla beklediğini ifade etti. Eskili, "Bugün çok heyecanlıyım SOLOTÜRK'ün prova uçuşuna geldik. Nöbetten çıktım kahvaltımı bile yapmadım burada yapmaya çalışıyorum. Kahvaltı eşliğinde SOLOTÜRK'ü izliyorum. Çok mutlu oldum iyi ki geldiler. Çok özlemiştik onları" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 49 sitede yayınlandı.
Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu

Bebek mevlidi hastanede bitti! 20 kişi acile koştu
Dua Lipa kuzeninin düğününde döktürdü! Başındaki bardakla dans etti

Dünyaca ünlü şarkıcıdan kuzeninin düğününde bardak şov
Seyirciler arasında kavga çıktı, ünlü şarkıcı çıldırdı

Seyirciler arasında kavga çıktı, ünlü şarkıcı çıldırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker için büyük hazırlık

Sedat Peker için büyük hazırlık
Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Fon vurgunu bakan yardımcısının damadına da uzandı

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler

Ne yenildiler ne de gol yediler ama Dünya Kupası'ndan elendiler
106 kişi ve kuruluşla ilgili “yeni tedbir” iddiasına yalanlama

Tedbir kararı yeniden uygulamaya alındı mı? Beklenen açıklama geldi
Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası

Salah'ı adeta boğuyorlar! İşte krizin perde arkası
Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor

Korkulan oldu! Dursun Özbek o günü dört gözle bekliyor
İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit

İstanbul'da sağanağın ardından trafik kilit