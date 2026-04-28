Sol Parti Eskişehir İl Sözcüsü Erhun: "Bu Ticarileşmiş Sağlık Sistemi Toptan Değiştirilmelidir"

Erhun, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, sağlık hizmetinin en temel yurttaşlık hakkı olduğunu belirtti. "AKP'nin sağlığı paralı hale getirerek yaşam hakkını gasbettiğini" söyleyen Erhun, şunları kaydetti:

"Genel Sağlık Sigortası primleriyle halkı sağlık hakkından yoksun bırakan, kamu bütçesini özel hastane patronlarına aktaran, sağlık emekçilerini esnek ve kuralsız çalışma ile şiddetle yüz yüze bırakan bu ticarileşmiş sağlık sistemi toptan değiştirilmelidir. Sağlık sistemi piyasa ilişkilerinden bağımsız örgütlenmeli, özel sağlık hizmetlerine son verilerek, tüm özel hastaneler kamulaştırılmalıdır. Sağlık için gerekli tüm kaynaklar bütçeden hiçbir kısıtlamaya ve tasarruf tedbirine tabi tutulmaksızın toplumun ihtiyaçlarına göre sağlanmalıdır."

Memleketin kaynaklarına ve sağlık sistemine bakınca gözü paradan başka bir şey görmeyen AKP iktidarına karşı memleketi savunmanın tek yolu ise birlikte mücadeledir."

Eskişehir'deki sağlık alanlarının özelleştirme kapsamı dışına alındığına dair yapılan açıklamaları da eleştiren Erhun, "Kamuoyu tepkisini sönümlendirmeye dönük gerçeği yansıtmayan açıklamalara itibar edilmemelidir" dedi.

Kaynak: ANKA