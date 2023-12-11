Üye Girişi
Haberler

Söke İlçe İnsan Hakları Kurulu, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Söke İlçe İnsan Hakları Kurulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü çelenk sunumu ve basın açıklamasıyla kutladı. Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında değerlendirme yapıldı ve başvuruların dağılımı açıklandı.

Söke İlçe İnsan Hakları Kurulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü çelenk sunumu ve basın açıklamasıyla kutladı. İlçe Kaymakamı Sayın Ali Akça başkanlığında çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcisi olan toplam 18 kişiden oluşan kurul, yıllık faaliyetleri hakkında değerlendirmede de bulundu.

Kurulun başkanlığında faaliyet gösteren dört ayrı komisyon, 2023 yılı içerisinde toplam 108 müracaatı değerlendirdi. Bu müracaatların 54'ü şikayet, 54'ü ise teşekkür mahiyetinde gerçekleşti. Başvuruların kaynakları arasında Hükümet Konağı, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Devlet Hastanesi Poliklinik, Devlet Hastanesi Acil Servisi, Söke Meslek Yüksekokulu ve İçişleri Bakanlığı mail adresi bulunuyor.

Başvuruların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Hükümet Konağı 1 Adet, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4 Adet, Devlet Hastanesi Poliklinik 41 Adet, Devlet Hastanesi Acil Servisi 60 Adet, Söke Meslek Yüksekokulu: 1 Adet, icisleri.gov.tr Mail Adresine: 1 Adet.

Yıl içinde faaliyetler kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü nezarethanesine iki kez ziyaret gerçekleştirildiği ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı ifade edildi.

Söke Belediye Başkan Vekili Reşit Ünal Kızılırmak da Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen kurulun çelenk sunum törenine katılarak; kurul üyelerini tebrik etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Devlet Hastanesi Hisarcık Sivil Toplum İnsan Hakları Güvenlik Belediye Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Telefon ne zaman icat edildi? Telefon mu telgraf mı önce icat edildi? Telefon icat tarihi nedir? 11 Aralık 2023 Resmi Gazete atama kararları! Resmi Gazete bugünün kararları neler? NACİ GÖRÜR İSTANBUL DEPREMİ AÇIKLAMASI NEDİR? İstanbul'un en tehlikeli semtleri, ilçeleri neresi? Naci Görür istanbul depremi için ne dedi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title