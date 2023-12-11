Söke İlçe İnsan Hakları Kurulu, Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutladı

Söke İlçe İnsan Hakları Kurulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü çelenk sunumu ve basın açıklamasıyla kutladı. Kurulun yıllık faaliyetleri hakkında değerlendirme yapıldı ve başvuruların dağılımı açıklandı.

Söke İlçe İnsan Hakları Kurulu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nü çelenk sunumu ve basın açıklamasıyla kutladı. İlçe Kaymakamı Sayın Ali Akça başkanlığında çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcisi olan toplam 18 kişiden oluşan kurul, yıllık faaliyetleri hakkında değerlendirmede de bulundu.

Kurulun başkanlığında faaliyet gösteren dört ayrı komisyon, 2023 yılı içerisinde toplam 108 müracaatı değerlendirdi. Bu müracaatların 54'ü şikayet, 54'ü ise teşekkür mahiyetinde gerçekleşti. Başvuruların kaynakları arasında Hükümet Konağı, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Devlet Hastanesi Poliklinik, Devlet Hastanesi Acil Servisi, Söke Meslek Yüksekokulu ve İçişleri Bakanlığı mail adresi bulunuyor.

Başvuruların dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: Hükümet Konağı 1 Adet, Söke Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi 4 Adet, Devlet Hastanesi Poliklinik 41 Adet, Devlet Hastanesi Acil Servisi 60 Adet, Söke Meslek Yüksekokulu: 1 Adet, icisleri.gov.tr Mail Adresine: 1 Adet.

Yıl içinde faaliyetler kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü nezarethanesine iki kez ziyaret gerçekleştirildiği ve herhangi bir sorunla karşılaşılmadığı ifade edildi.

Söke Belediye Başkan Vekili Reşit Ünal Kızılırmak da Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen kurulun çelenk sunum törenine katılarak; kurul üyelerini tebrik etti. - AYDIN