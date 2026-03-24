Söke Devlet Hastanesi'nde çalışanlara yönelik eğitim düzenlendi

Aydın'ın Söke ilçesinde Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi tarafından Mart ayı çalışan eğitimi gerçekleştirildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimi Eyüp Murat Yılmaz'ın katılımıyla düzenlenen eğitim toplantısında, depo sorumluları ve tıbbi sekreterlerin yer aldığı belirtildi. Gerçekleştirilen eğitimde, çalışma süreçlerinin daha etkin yürütülmesi, kurum içi koordinasyonun güçlendirilmesi ve sunulan sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına yönelik konular ele alındı. Toplantıya katılım sağlayan personele teşekkür edilen açıklamada, eğitim faaliyetlerinin belirli aralıklarla sürdürüleceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı