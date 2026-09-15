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Söke Devlet Hastanesi’nde çalışan memnuniyeti toplantısı

Söke Devlet Hastanesi’nde çalışan memnuniyeti toplantısı
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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde çalışanların görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Eylül Ayı Çalışan Memnuniyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde çalışanların görüş, öneri ve taleplerinin değerlendirilmesi amacıyla Eylül Ayı Çalışan Memnuniyeti Toplantısı gerçekleştirildi.

Hastanede düzenlenen toplantıya Başhekim Prof. Dr. Eyüp Murat Yılmaz da katıldı. Toplantıda çalışanların memnuniyetinin artırılması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Çalışanların görüş ve önerilerinin dinlendiği toplantıda, hastanede daha verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi. Hastane yönetimi, çalışanlardan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda hizmet kalitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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