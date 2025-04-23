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Söke Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan Coşkusu

Söke Devlet Hastanesi'nde 23 Nisan Coşkusu
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Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tedavi gören çocuk hastalarla birlikte coşkuyla kutladı. Başhekim Dinçel, bu özel günde çocukların mutluluğunun kendileri için en büyük bayram hediyesi olduğunu ifade etti.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuk servisinde tedavi gören minik hastalarıyla birlikte coşkuyla kutladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Etkinliğe Başhekim Uzm. Dr. Hasibe Özgeçen Dinçel başta olmak üzere hastane yönetimi ve sağlık çalışanları katıldı. Servisteki çocuklara özel hazırlanan kutlama programında miniklerin yüzü güldü, odaları bayram havasıyla renklendi.

Başhekim Dinçel, bu özel günde çocuklarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizler için en büyük bayram hediyesi oldu," ifadelerini kullandı. Başhekim Hasibe Özgeçen Dinçel Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarına armağan ettiği için şükran duygularını dile getirildi. Dinçel, "Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi olarak tüm çocukların sağlıklı, mutlu ve aydınlık bir geleceğe yürümelerini temenni ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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