Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden sel bölgesinde hasar tespiti

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen sel felaketi sonrası, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri zarara uğrayan tarım arazilerini inceledi. Müdürlük, tarımsal üretimin etkilenmemesi için gerekli önlemlerin alınacağını açıkladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde etkili olan selin ardından, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sahaya indi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz ile İl Müdür Yardımcısı Eray Yeşilçayır, selden olumsuz etkilenen Güllübahçe ve Akçakonak mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Gerçekleştirilen saha çalışmasında tarım arazileri, üretim alanları ve çiftçilerin yaşadığı zarar yerinde incelendi. Yetkililer, özellikle tarımsal üretimi etkileyen noktalar üzerinde durarak, hasarın boyutuna ilişkin ilk tespitleri yaptı. İncelemeler sırasında mahalle sakinleri ve üreticilerle de görüşen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, yaşanan olumsuzlukların en kısa sürede raporlanarak gerekli çalışmaların başlatılacağını belirtti. Selden etkilenen bölgelerde tarımsal faaliyetlerin yeniden sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için sürecin yakından takip edileceği ifade edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
