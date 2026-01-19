Haberler

Söke'de Hacı Ahmet Özbaş Camii'nde sabah namazı buluşması

Aydın'ın Söke ilçesinde Hacı Ahmet Özbaş Camii'nde düzenlenen Sabah Namazı Buluşması programı, İlçe Müftüsü Hüseyin Taner'in katılımıyla gerçekleştirildi. Programda sabah namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu, ardından namaz kılındı ve Müftü Taner bir sohbet gerçekleştirdi. Taner, sabah namazının fazileti ve camilerin toplum üzerindeki etkisi hakkında bilgiler verdi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Hacı Ahmet Özbaş Camii'nde düzenlenen 'Sabah Namazı Buluşması' programı gerçekleştirildi.

Söke İlçe Müftüsü Hüseyin Taner'in katılımıyla düzenlenen program, sabah namazı öncesinde okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından cemaatle birlikte sabah namazı eda edilirken, namazın akabinde İlçe Müftüsü Taner tarafından sohbet gerçekleştirildi. Sohbetinde sabah namazının faziletine, camilerin toplum hayatındaki merkezi rolüne ve birlik ile beraberlik ruhunun önemine dikkat çeken Müftü Taner, özellikle gençlerin ve ailelerin bu tür manevi buluşmalara katılımının toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Namazın insan hayatına kazandırdığı disiplin, huzur ve bereket üzerinde duran Taner, camilerin yalnızca ibadet edilen mekanlar değil, aynı zamanda gönüllerin buluştuğu ve kardeşliğin pekiştiği yerler olduğunu vurguladı.

Program yapılan dua ile sona ererken, namaz sonrası cemaate sıcak çorba ikramında bulunuldu. İlçe Müftüsü Taner, programa katılım sağlayan cemaate teşekkür ederek, bu tür sabah namazı buluşmalarının ilçedeki farklı camilerde devam edeceğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
