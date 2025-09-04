Söke'de Orman Yangını: Ekipler Havan ve Karadan Mücadele Ediyor

(AYDIN) – Aydın'ın Söke ilçesi Sazlıköy yakınlarında makilik ve bozuk ormanlık alanda çıkan yangın henüz kontrol altına alınamazken ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Aydın'ın Söke ilçesi Sazlı Mahallesi'nde yol kenarında başlayan ot yangını kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.

Henüz çıkış nedeni tespit edilemeyen yangına; 7 uçak, 8 helikopter, 29 arazöz, 8 su tankeri ve 208 personel ile havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı.

Edinilen bilgilere göre; bölgedeki risk nedeniyle tedbir amaçlı enerji kesintisi uygulandı.

Yangının 4. Saatinde orman bölge ve itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.