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Söke'de okul yöneticilerine Narkorehber bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

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Söke'de okul yöneticilerine Narkorehber bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi
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Aydın'ın Söke ilçesinde okul yöneticilerine, öğrencileri bağımlılık risklerinden korumak amacıyla Narkorehber Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verildi. Eğitimle okul yöneticilerinin bağımlılıkla mücadelede farkındalığının artırılması hedeflendi.

Aydın'ın Söke ilçesinde okul yöneticilerine, öğrencilerin bağımlılık risklerinden korunması ve bağımlılıkla mücadelede farkındalığın artırılması amacıyla Narkorehber Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi verildi.

Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği iş birliğinde düzenlenen eğitimde, bağımlılıkla mücadelede eğitim kurumlarının rolü ele alındı. Seminerde okul yöneticilerine koruyucu ve önleyici çalışmaların yanı sıra bağımlılık konusunda erken müdahale süreçleri hakkında bilgiler aktarıldı. Öğrencilerin güvenli ve sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmelerine katkı sağlanması amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, okul yöneticilerinin bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalıklarının artırılması hedeflendi. Söke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında yetişmeleri için bağımlılıkla mücadele çalışmalarının sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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