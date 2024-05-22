Aydın'da Lisede Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Tanıtımı Yapıldı

Aydın'ın söke ilçesinde lisede okuyan öğrencilere jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma'nın 185'inci Kuruluş Yıldönümü ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının (JSGA) tanıtımı amacıyla Söke Şehit Faruk Demir İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilere JSGA tanıtım faaliyeti icra edildi. Okul bahçesinde kurulan Aydın İl Jandarma Komutanlığı tanıtım stantları öğretmen ve öğrenciler tarafından ziyaret edildi. - AYDIN