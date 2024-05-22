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Aydın'da Lisede Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Tanıtımı Yapıldı

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Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Şehit Faruk Demir İmam Hatip Lisesi'nde, Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Jandarma'nın 185. Kuruluş Yıldönümü ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın tanıtımı gerçekleştirildi. Okul bahçesinde kurulan tanıtım stantları, öğretmen ve öğrenciler tarafından ziyaret edildi.

Aydın'ın söke ilçesinde lisede okuyan öğrencilere jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı'nın tanıtımı gerçekleştirildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca Jandarma'nın 185'inci Kuruluş Yıldönümü ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığının (JSGA) tanıtımı amacıyla Söke Şehit Faruk Demir İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilere JSGA tanıtım faaliyeti icra edildi. Okul bahçesinde kurulan Aydın İl Jandarma Komutanlığı tanıtım stantları öğretmen ve öğrenciler tarafından ziyaret edildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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