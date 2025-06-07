Söke'de Kurban Bayramı Denetimleri Sürüyor

Söke'de Kurban Bayramı Denetimleri Sürüyor
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Aydın'ın Söke ilçesinde Kurban Bayramı'nda kurban kesim alanlarında hijyen ve hayvan sağlığı denetimleri gerçekleştiriliyor. Denetimlerin bayram boyunca süreceği bildirildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde Kurban Bayramı'nda kurban kesim alanlarında hijyen ve hayvan sağlığına yönelik denetimler gerçekleştirilirken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada denetimlerin bayram boyunca süreceği bildirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde kurban ibadetini yerine getirebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Denetimlerde, kurbanlık hayvanların sağlık durumları, kesim alanlarının hijyen şartları ve kesim işlemlerinin usule uygun şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol ediliyor. Veteriner hekimler, vatandaşları şüpheli durumlarda yetkililere başvurmaları konusunda da uyarıyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kurban kesim yerleri görevli veteriner hekimlerimizce denetlenmektedir. Denetimlerimiz bayram boyunca devam edecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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