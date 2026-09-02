Söke'de gıda denetimleri aralıksız sürüyor

Aydın'ın Söke ilçesinde vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekipleri, ilçe genelindeki gıda işletmelerinde denetim ve kontrol çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, vatandaşların tüketimine sunulan gıdaların güvenilirliğinin sağlanması amacıyla işletmelerde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin gıda güvenliği açısından gerekli şartlara uygunluğu kontrol edilirken, özellikle et ve et ürünlerinin bulunduğu alanlarda da incelemeler yapıldı. Denetim ekipleri, işletmelerde gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerini sürdürdü. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yürütülen denetimlerin ilçe genelinde aralıksız devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı