Haberler

Söke'de gıda işletmeleri denetlemeleri sürüyor

Güncelleme:
Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ağaçlı Mahallesi'ndeki gıda işletmelerine hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde mevzuata uygunluk kontrol edildi ve gerekli uyarılar yapıldı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ağaçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve gıda güvenliği kriterleri kontrol edilirken, gerekli bilgilendirme ve uyarılar yapıldı. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla denetimlerin ilçe genelinde aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500

