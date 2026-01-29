Haberler

Söke'de gıda işletmelerine risk esaslı denetim

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Güllübahçe ve Sayrakçı Mahallelerindeki gıda işletmelerinde hijyen ve mevzuata uygunluk kontrolleri gerçekleştirdi. Denetimlerin amacı, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçeye bağlı Güllübahçe ve Sayrakçı Mahallelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan paylaşımda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında yürütülen çalışmalarda, işletmelerin risk sistemine dayalı olarak kontrol edildiği belirtildi. Denetimlerde, gıda işletmelerinin hijyen şartları, ürünlerin mevzuata uygunluğu ve genel çalışma şartları titizlikle incelendi. Yetkililer, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
