Haberler

Söke'de 9 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Söke'de 9 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde, kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A. (29), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin Söke ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A. (29) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka 'Yükseklere kaçın' uyarısı

469 kişi öldü, şimdi de baraj patladı! Halka "Kaçın" uyarısı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Geceye damga vuran Salah karesi! Herkes şaşırdı

Bu ne hal Salah? Taraftar şokta
İsmail Kartal'ın Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde

Liverpool-Galatasaray maçı için söyledikleri yeniden gündemde
Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Hürmüz Boğazı'nda gemi trafiği dibe vurdu

Tüm dünyanın gözü oradaydı! Bölgede gemi trafiği dibe vurdu
Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı

Şehir sıcaktan kavruldu, onlar karın tadını çıkardı
Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti

Silüeti görünce tetiğe bastı! Gerçeği fark ettiğinde çok geçti
Fatih Tekke'nin istifası sonrası Hamit Altıntop'tan dikkat çeken paylaşım: Hayırdır abi?

Hamit'ten Tekke'ye: Hayırdır abi?