Söke'de 9 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde, kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin Söke ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A. (29) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı