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Söke'de kaçak su ürünleri nakline geçit verilmedi

Söke'de kaçak su ürünleri nakline geçit verilmedi
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Aydın'ın Söke ilçesinde yapılan denetimde, gerekli belgeleri olmadan taşınan yaklaşık 60 kilogram canlı yengeç ele geçirildi. Yengeçler doğaya bırakılırken, nakli yapan kişilere idari para cezası uygulandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde gerekli belgeleri bulunmadan taşınan yaklaşık 60 kilogram canlı yengeç ele geçirilirken, mevzuata aykırı nakil yapan kişilere idari para cezası uygulandı.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol görevlilerince ilçe giriş noktasında su ürünleri denetimi gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde, Özel Ürün Menşe Belgesi olmaksızın yem amaçlı su ürünleri nakli yapıldığı tespit edildi. Denetimlerde 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında yaklaşık 60 kilogram, yaklaşık 8 bin adet canlı yengece el konuldu. Doğal yaşamın korunması amacıyla canlı yengeçler yeniden suya bırakıldı. Mevzuata aykırı şekilde nakil gerçekleştiren ilgililer hakkında idari para cezası uygulanırken, Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini bildirdi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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