Söke Belediyesi'nde Yapılandırma İşlemleri Çevrim İçi Olarak Yapılabilecek

Söke Belediyesi’nde yapılandırma ve borç ödeme işlemleri, başlatılan hizmetle birlikte internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Ödeme işlemleri için son tarih 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Söke Belediyesi'nde yapılandırma ve borç ödeme işlemleri, başlatılan hizmetle birlikte internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılabilecek. Ödeme işlemleri için son tarih 31 Mayıs 2023 olarak belirlendi.

Söke Belediyesi'nin internet sitesinde e-Belediye bölümünde açılan '7440 Taksitlendirme Başvuru' modülü üzerinden yurttaşlar yapılandırma veya borç ödeme işlemlerini yapılabilecek. Yapılandırılan borçlar peşin ya da taksitli olarak ödenebilecek.