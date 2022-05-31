Söke Belediyesi Mobil Hizmet Aracı Yoğunluk Yaşanmasını Önledi - Haberler

İçerisinde vezne hizmetlerini de rahatlıkla verebilecek donanıma sahip mobil hizmet aracı, mayıs ayı vergi ödemelerinde yoğunluk yaşanmasını önledi. Söke Belediyesi'nin merkez veznelerine ilave olarak Belediye Meydanı'nda tahsilat yapan mobil hizmet aracı, belirlenen program dahilinde çevre kırsal mahallelere de giderek vatandaşın ayağına hizmet götürdü.

Mayıs ayı itibariyle Emlak, Çevre Temizlik, Mesken Katı Atık ve İlan-Reklam vergi ödemeleri kapsamında 2022 yılı 1. Taksit ödemelerinin yanında 7326 sayılı yapılandırmanın 5. Taksit ve 7256 sayılı yapılandırmanın 9. Taksit ödemeleri yapılıyor.

Yılda iki kez yapılabilen ödemelerde, tahsilat dönemlerinde veznelerde yaşanabilecek yoğunluk göz önüne alınarak Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel'in talimatıyla mobil hizmet aracı ile de ek vezne hizmet açıldı. Mobil Hizmet Aracı ile verilen vezne hizmeti vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Mobil Hizmet Aracı 1 Haziran 2022 Çarşamba günü Güllübahçe ve Atburgazı, 2 Haziran Perşembe Savuca, 3 Haziran Cuma günü ise Yenidoğan Mahallesi'nde vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.

ANKA / Yerel