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Söke Belediyesi Hayırsever Üreticinin Bağışladığı Mandalinaları Dağıttı

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Söke Belediyesi, bölgedeki hayırsever bir üreticinin bağışladığı mandalinaları topladı ve Sökeli vatandaşlarla, okullardaki öğrencilere, resmi kurumlara dağıttı. Bu işbirliğiyle yüzlerce insanın yüzü güldü.

Söke Belediyesi, bölgedeki hayırsever bir üreticinin bağışladığı mandalinaları, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla topladı. Gerçekleştirilen dağıtımlarla birlikte, mandalinalar Sökeli vatandaşlarla, okullardaki öğrencilere, ayrıca emniyet, jandarma, öğrenci yurdu ve huzurevi gibi resmi kurumlara ulaştırıldı.

Bu yılki ürününün ağaçlar üzerinde kalmasını istemeyen üretici ile Söke Belediyesi'nin işbirliği yüzlerce insanın yüzünü güldürdü. Okullara, evlere C vitamini deposu mandalinalar girmiş oldu.

Toplanan ürünlerin dağıtımı belediye ve hükümet meydanında gerçekleştirilen organizasyonlarla planlı bir şekilde yapılırken; aynı zamanda özellikle okullardaki öğrencilere, emniyet, jandarma ve huzurevi gibi resmi kurumların personeline ulaştırıldı.

Söke Belediyesi toplumsal sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi bir kez daha gösterirken, Söke Belediye Başkan Vekili Reşit Ünal Kızılırmak; yapılan bu tür katkıların toplum dayanışmasını artırmak adına önemli olduğunu vurguladı. Başkan Vekili Reşit Ünal Kızılırmak; "Hayırsever üreticiye teşekkür ediyoruz. Üreticimizi zor durumdan kurtararak, güzel bir işbirliği örneği sergilediğimize inanıyorum. Mandalina dağıtımı etkinliği bölgemizdeki dayanışma ruhunu da ayrıca pekiştirdiğine inanıyorum" dedi. Kızılırmak ürünlerin toplanması ve dağıtımı gerçekleştiren tüm belediye ekiplerine de ayrıca teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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