Sokaklarda yatan vatandaş konteynere yerleştirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sokaklarda yaşayan bir vatandaş, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'ın talimatlarıyla konteynere yerleştirildi.

Gölbaşı ilçesinde uzun bir süredir sokaklarda yaşayan ve kimsesiz olduğu öğrenilen 47 yaşlarındaki Seydi Kurar'ın sosyal medyada paylaşılan görüntülerini fark eden Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, Kurar'ın konteynere yerleştirilmesi için talimatlarda bulundu. Polis ekipleri, Seydi Kurar'ı ilçe merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde buldu. Ekip aracına bindirilen Seydi Kurar, konteyner kente götürülerek burada kendisine konteyner teslimi yapıldı. Konteynere yerleşen ve artık sokaklarda yaşamayacak olan Seydi Kurar, Kaymakam Tarık Buğra Seyhan'a ve polislere teşekkür etti. - ADIYAMAN