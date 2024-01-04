Söğüt Kaymakamı Öğrencilerle Kitap Okuma Saatinde Buluştu

Bilecik'in Söğüt İlçe Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer 'BİL-EN' projesi çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Söğüt Kaymakamı Tuncer, BİL-EN projesi kapsamında Yaşar Musaoğlu Ortaokulunda kitap okuma saatine katıldı. Kitap okuma saatinin ardından öğrencilerle sohbet eden Kaymakam Tuncer, BİL-EN projesi hakkında bilgi vererek, "Bilecik Valimiz Şefik Aygöl himayelerinde başlatılan 'Bilecik Eğitimde Niteliği Geliştirme ve Vizyon (BİL-EN) projesi tüm öğrencilerin kaliteli zaman geçirmesinde etkin rol oynuyor. Kitap okuma saati ile birlikte ayırdığımız zaman en değerli anlardan biri. Eğitimi sıkmadan en verimli alabileceğimiz bu proje ile daha sağlıklı bir sistem oluşturmak ortak amacımızdır" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK