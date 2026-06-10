Bilecikli öğretmenler İtalyan meslektaşlarıyla bir araya geldi

Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri, İngilizce öğretim yöntemlerini, çok dilli ve kültürlerarası sınıf uygulamalarını ve sürdürülebilir okul kültürü uygulamalarını yerinde gözlemek amacıyla İtalyan meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında, Söğüt Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatih Alkan ile İngilizce öğretmeni Zeynep Baydır, İtalya'nın Casal di Principe şehrindeki ITS Guido Carli okulunda 5 günlük bir iş başı izleme (job shadowing) faaliyeti gerçekleştirdiler. Konu hakkında açıklama yapan Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, "Bu süreçte öğretmenlerimiz; Avrupa okul bağlamında kapsayıcı eğitim politikalarının kurumsal düzeyde uygulanışını, yapılandırılmış ölçme-değerlendirme yaklaşımları ile okul kalite süreçlerini, çok kültürlü öğrenci profillerine yönelik okul yönetimi stratejilerini, Erasmus+ ve E-Twinning proje tabanlı kurumsal iş birliği modellerini, teknoloji destekli iletişimsel İngilizce öğretim yöntemlerini, çok dilli ve kültürlerarası sınıf uygulamalarını ve sürdürülebilir okul kültürü uygulamalarını yerinde gözlemleyecek ve İtalyan meslektaşlarıyla iş birliği içinde analiz ettiler.Okul yönetimi ve sınıf içi öğretim perspektiflerini bir araya getiren bu çok boyutlu mesleki gelişim faaliyeti, kazanımların okulumuza taşınmasıyla bütünsel bir uluslararasılaşma deneyimine dönüşecek; geliştirilecek materyaller, kurumsal aktarım planları ve iyi uygulama örnekleri kurum içi yaygınlaştırma faaliyetleriyle tüm zümrelere ve idari süreçlere ulaştırılacaktır. Müdürlüğümüzün koordinasyonuyla yürütülen bu faaliyet sonrası öğretmenlerimize başarılar diler, edinilen deneyimlerin okulumuzun eğitim kalitesine ve uluslararasılaşma vizyonuna değerli katkılar sağlamasını temenni ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı