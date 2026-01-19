Haberler

Soğukta üşüyen kuşlar için 5 kilometrelik şefkat yolculuğu

Güncelleme:
Edirne'nin Saraçlar Caddesi'nde güvercinleri besleyen 63 yaşındaki Zeliha Hider, soğuk havalarda kuşlar ve diğer sokak hayvanları için önemli bir destek sağlıyor. Haftada 4 gün çıktığı besleme yolculuğunda, sokak hayvanlarının hayatta kalabilmesi için yem ve su temin ediyor.

Edirne'nin en işlek noktalarından Saraçlar Caddesi'nde güvercinleri besleyen 63 yaşındaki Zeliha Hider, soğuk havalarda kuşları beslemek için haftada 4 gün yaklaşık 5 kilometre yol kat ettiğini söyledi.

Karaağaç Mahallesi'nde ikamet eden Zeliha Hider, hava şartları ne olursa olsun kuşlara yem ve su vermek için Çilingirler Caddesi'ne geldiğini belirtti. Hider, Saraçlar Caddesine her gelişinde güvercinlere yem bıraktığını, ancak çoğu zaman bunun yeterli olmadığını dile getirdi.

Yem ve su hayati öneme sahip

Yem vermenin yanı sıra kuşlar için su temin etmeye de özen gösterdiğini söyleyen Hider, özellikle soğuk havalarda beslenmenin sokak hayvanlarının hayatta kalabilmesi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sokak hayvanlarına yönelik duyarlılığın toplumun ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Hider, vatandaşlara çağrıda bulunarak herkesin imkanları ölçüsünde katkı sunabileceğini söyledi.

Sadece kuşlarla sınırlı değil

Zeliha Hider, evindeki kediler için düzenli olarak mama aldığını, zaman zaman sokaktaki köpekleri de beslediğini ifade etti. "Onlar açken biz tok yatamayız" diyen Hider, özellikle kış aylarında sokak hayvanlarının daha fazla ilgi ve desteğe ihtiyaç duyduğunu hatırlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
