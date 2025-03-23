Soğuk Havada Pikap Kasasında Yolculuk Eden Çocuklar Şaşırttı
Eskişehir'de bir pikabın kasasında soğuk havaya rağmen yolculuk yapan iki çocuğun görüntüleri, seyredenlerin dikkatini çekti. Güvenlik önlemi alınmadan yapılan bu tehlikeli yolculuk, 'bu kadarı da pes' dedirtti.
- Soğuğa rağmen pikap kasasında yolculuk yapan çocuklar dikkat çekti
ESKİŞEHİR - Eskişehir'de soğuk havaya rağmen bir pikabın kasasında yolculuk yapan 2 çocuğun hali, "bu kadarı da pes" dedirtti.
Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Efsaneler Sokak üzerinde gece saatlerinde ilerleyen 42 NG 954 plakalı bir pikap aracın kasasında yolculuk eden 2 çocuk dikkat çekti. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan soğuk havaya rağmen kasada yolculuk yapan çocukların hali 'pes' dedirtti. Aracın yolcu koltuğu yerine kasada taşınan çocuklar kilometrelerce bu şekilde ilerledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BAHADIR TURGUT - Yerel