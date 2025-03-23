Soğuk Havada Pikap Kasasında Yolculuk Eden Çocuklar Şaşırttı

- Soğuğa rağmen pikap kasasında yolculuk yapan çocuklar dikkat çekti

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de soğuk havaya rağmen bir pikabın kasasında yolculuk yapan 2 çocuğun hali, "bu kadarı da pes" dedirtti.

Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'ndeki Efsaneler Sokak üzerinde gece saatlerinde ilerleyen 42 NG 954 plakalı bir pikap aracın kasasında yolculuk eden 2 çocuk dikkat çekti. Hiçbir güvenlik önlemi olmadan soğuk havaya rağmen kasada yolculuk yapan çocukların hali 'pes' dedirtti. Aracın yolcu koltuğu yerine kasada taşınan çocuklar kilometrelerce bu şekilde ilerledi.