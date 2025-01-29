Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Bakan Ersoy'a mesaj: Bizim uhdemizde olan bir şey varsa hesabını soracağız

Erdoğan, Bakan Ersoy'un gözünün içine bakarak beklenen mesajı verdi
3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama geldi

3 gazeteci neden gözaltında? Bakan Tunç'tan açıklama var
'Getir götür' işlerinden patronluğa! İşte 78 kişinin can verdiği otelin sahibinin hikayesi

Getir götür işlerinden patronluğa! İşte baş sorumlu Halit'in hikayesi
Vatandaşı böyle kandırmışlar! Bakanlık, hile yapan 5 peynir markasını ifşa etti

Bakanlık, vatandaşı kandıran 5 peynir markasını ifşa etti

Soğanlı Bölgesi için Turizm Eğitimi Başladı

Soğanlı Bölgesi için Turizm Eğitimi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya Üniversitesi tarafından düzenlenen eğitim programı, Soğanlı Bölgesi'nin turizm kapasitesini artırmayı ve misafir ilişkilerini iyileştirmeyi hedefliyor. Eğitimler, turizm farkındalığı ve pazarlama tekniklerine odaklanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile geçtiğimiz Kasım ayında Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarına dahil edilen Soğanlı Bölgesi'nin, turizm kapasitesinin ve farkındalığının artırılması ile turizmde misafir ilişkilerinin iyileştirilmesi konularında Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından eğitim programı düzenleniyor.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Turizmde Misafir İlişkileri ve Satış ve Pazarlama Eğitimi" başladı. Eğitimin amacı Kayseri'nin turizm altyapısının güçlendirilmesi ve Soğanlı Bölgesi'nin turizm kapasitesinin artırılması olarak belirlendi.

Eğitimlerde, turizm farkındalığı, turizmde misafir ilişkileri yönetimi, pazarlama teknikleri ve ziyaretçilerle etkileşimde başarılı olma stratejileri ele alınıyor. Katılımcılara; turizm faaliyetlerinde daha aktif rol almalarına imkan sağlama, etkili iletişimle Soğanlı Bölgesi'ni ziyaret edecek misafirlere doğru yönlendirme yapabilmeleri konularında eğitimler veriliyor.

KÜN tarafından bu iş birliği kapsamında düzenlenen eğitimlerle, Soğanlı Bölgesi'nin tanıtımına katkı vermek, Kapadokya ve Kayseri'nin turizm sektörlerini daha ileriye taşımak, bölgeyi ziyaret eden misafirlere daha kaliteli bir deneyim sunmak hedefleniyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ahmet Türk'ü kahreden silahlı saldırı
Dünyanın en büyük dini festivalinde izdiham! Onlarca ölü var

Dünya bu faciayı konuşuyor! Onlarca cesedi binbir güçlükle çıkardılar
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu kıyafet bağış kutularını kaldırttı

Verdiği talimatla yoksulun yüzünü güldüren uygulama tarih oldu
Erdoğan 'Arkadaşımız da olsa cezalandıracağız' dedi, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü

Erdoğan resti çekti, Bakan Ersoy'un dudaklarından tek cümle döküldü
Napoli, Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddetti

Galatasaray'ın tarihi teklifini 1 saniye bile düşünmeden reddettiler
Eski dostların arası açıldı! İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

İsmail Küçükkaya'dan Fatih Portakal'a ağır sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.