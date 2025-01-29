Soğanlı Bölgesi için Turizm Eğitimi Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile geçtiğimiz Kasım ayında Kapadokya Alan Başkanlığı sınırlarına dahil edilen Soğanlı Bölgesi'nin, turizm kapasitesinin ve farkındalığının artırılması ile turizmde misafir ilişkilerinin iyileştirilmesi konularında Kapadokya Üniversitesi (KÜN) tarafından eğitim programı düzenleniyor.

Kayseri Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kapadokya Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Turizmde Misafir İlişkileri ve Satış ve Pazarlama Eğitimi" başladı. Eğitimin amacı Kayseri'nin turizm altyapısının güçlendirilmesi ve Soğanlı Bölgesi'nin turizm kapasitesinin artırılması olarak belirlendi.

Eğitimlerde, turizm farkındalığı, turizmde misafir ilişkileri yönetimi, pazarlama teknikleri ve ziyaretçilerle etkileşimde başarılı olma stratejileri ele alınıyor. Katılımcılara; turizm faaliyetlerinde daha aktif rol almalarına imkan sağlama, etkili iletişimle Soğanlı Bölgesi'ni ziyaret edecek misafirlere doğru yönlendirme yapabilmeleri konularında eğitimler veriliyor.

KÜN tarafından bu iş birliği kapsamında düzenlenen eğitimlerle, Soğanlı Bölgesi'nin tanıtımına katkı vermek, Kapadokya ve Kayseri'nin turizm sektörlerini daha ileriye taşımak, bölgeyi ziyaret eden misafirlere daha kaliteli bir deneyim sunmak hedefleniyor. - NEVŞEHİR