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Sobayı Tinerle Yakmaya Çalıştı: 2 Yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir marangoz atölyesinde sobayı tutuşturmak için tiner ve mazot kullanan Orhan K.'nin neden olduğu yangında iki kişi yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Sobayı tinerle yakmaya çalıştı, yangın çıktı: 2 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Sanayi Sitesi'nde bulunan bir marangoz atölyesinde sobayı tutuşturmak için kullanılan tiner ve mazot sonrası çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Olay, Değirmendere Mahallesi Sanayi Sitesi 7. Sokakta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. isimli marangoz ısınmak için sobayı yakmak istedi. Soba içine tiner ve mazot döktüğü sırada soba bir anda alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışmalarını tamamladı. Alevlerin sıçramasından dolayı Orhan K., yüzünden ve kollarından, bir kadın ise elleri yanarak yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangının neden olduğu maddi hasar ile ilgili incelemeler devam ediyor.

Sobayı Tinerle Yakmaya Çalıştı: 2 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EKREM KESER - Yerel
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