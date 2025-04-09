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Şizofreni Hastası Genç 24 Saat Sonra Bulundu

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Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaybolan 30 yaşındaki şizofreni hastası İlhan Peker, AFAD'ın yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu. Peker, 24 saatlik kaybolma süresinin ardından sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şizofreni hastası genç 24 saat sonra bulundu

AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinde kaybolan 30 yaşındaki şizofreni hastası İlhan Peker, AFAD koordinesinde yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

Patnos ilçesine bağlı Özdemir köyünde ailesiyle birlikte yaşayan ve dün sabah saatlerinde kaybolan İlhan Peker için yakınları tarafından kayıp ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay ve Hak İnsanı Yardım Derneği ekipleri sevk edildi.

Toplam 118 personel ve 18 araçla yürütülen arama çalışmalarında, Peker bu sabah saat 06.32'de Bedrettin Tepesi mevkiinde bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Peker, ilk müdahalesinin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERVE GÖKBAKAN - Yerel
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