Sivrihisar'da KYK öğrencilerine final morali

Sivrihisar Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, final haftasında sınav stresi yaşayan üniversite öğrencilerine çorba ikramında bulunarak motivasyon desteği sağladı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, üniversite öğrencilerinin final haftası heyecanına Sivrihisar Müftülüğü anlamlı bir etkinlikle ortak oldu. Müftülüğe bağlı Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen programda, sınav dönemindeki öğrencilerin stresini azaltmak ve moral seviyelerini yükseltmek amacıyla KYK yurdunda çorba ikramında bulunuldu. Etkinliğe bizzat katılan manevi danışmanlar ve din görevlileri, öğrencilerle yakından ilgilenerek sınavlarında başarı dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
