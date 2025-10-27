Haberler

Sivrihisar'da Hayırsever İş Adamından Kur'an Kursuna Oyun Grubu Bağışı

Sivrihisar'da Hayırsever İş Adamından Kur'an Kursuna Oyun Grubu Bağışı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivrihisar İlçe Müftülüğü'ne bağlı Elmalı Kur'an Kursu'na Eskişehirli hayırsever iş adamı Durmuş Çanacık tarafından 4-6 yaş grubu çocuklar için oyun grubu hediye edildi.

Sivrihisar İlçe Müftülüğü nezdinde 4-6 yaş grubu çocuklara eğitim verilen Elmalı Kur'an Kursuna hayırsever bir iş adamı tarafından oyun grubu hediye edildi.

Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, "Dini, milli ve ahlaki değerlerle geleceğe hazırladığımız istikbalimiz minik yavrularımızın daha etkili ve verimli eğimi için Eskişehirli hayırsever iş adamı Durmuş Çanacık miniklerimizin hayalini gerçekleştirerek kursumuza oyun grubu bağışladı. Kendisine teşekkür ederiz." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Ne demek istediler? Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle dikkat çekti

Türkiye'den çekilen PKK'nın açıklamasındaki o cümle ne anlama geliyor?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Rusya 'kıyamet silahını' tanıttı, Trump'tan tepki gecikmedi

Trump'ın uykularını kaçıran görüntü: Bu hamle hiç uygun değil
Yok artık daha neler! Aboubakar'ın içinden Messi çıktı

Yok artık daha neler! İlk maçında içinden Messi çıktı
Trump, İsrail'in hayallerini yıktı: İstikrar Gücü'nde Türkler de olacak

Trump, İsrail'in hayallerini yıktı! Netanyahu'yu çıldırtacak sözler
Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Çakallarla Dans'ın 'Köfte Necmi'si ilk hasadını yaptı

Tası tarağı toplayıp oraya taşınmıştı! 'Köfte Necmi'den ilk hasat
Türk sinemasının efsanesi Kadir İnanır aylar sonra görüntülendi

Kadir İnanır aylar sonra ortaya çıktı! Yüzündeki ifade dikkat çekti
Kılıçdaroğlu, 'yeni parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Kılıçdaroğlu, "yeni parti kuracak" iddialarına yanıt verdi
Herkes kara kara düşünüyor! Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber

Galatasaray'ın yıldızından taraftarı kahreden haber
Domenico Tedesco evine sadece iki şey için gidiyor

Tedesco'dan taraftarı kendine hayran bırakan hareket
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isim için karar

Casusluk soruşturmasında 3 kişi için karar verildi
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Eylül ayında işsizlik oranı yüzde 8,6 oldu

İşsizlik oranı belli oldu
Ördek avlayan baba, yanlışlıkla 16 yaşındaki oğlunu öldürdü

Ördek avına çıkan baba kazara 16 yaşındaki oğlunu vurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.