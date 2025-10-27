Sivrihisar'da Hayırsever İş Adamından Kur'an Kursuna Oyun Grubu Bağışı

Sivrihisar İlçe Müftülüğü nezdinde 4-6 yaş grubu çocuklara eğitim verilen Elmalı Kur'an Kursuna hayırsever bir iş adamı tarafından oyun grubu hediye edildi.

Sivrihisar İlçe Müftüsü Mustafa Budak, "Dini, milli ve ahlaki değerlerle geleceğe hazırladığımız istikbalimiz minik yavrularımızın daha etkili ve verimli eğimi için Eskişehirli hayırsever iş adamı Durmuş Çanacık miniklerimizin hayalini gerçekleştirerek kursumuza oyun grubu bağışladı. Kendisine teşekkür ederiz." dedi. - ESKİŞEHİR