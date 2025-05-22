Sivil Savunma ve İtfaiye Öğrencileri Pratik Tatbikatla Öğrendiklerini Uyguladı

Sivil Savunma ve İtfaiye Öğrencileri Pratik Tatbikatla Öğrendiklerini Uyguladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, teorik eğitimlerini bir tatbikat ile pratiğe dökerek, yangın söndürme, trafik kazasına müdahale ve yüksek açıdan yaralı tahliyesi gibi hayati müdahaleleri başarıyla gerçekleştirdi.

Teori pratiğe dönüştü, Sivil Savunma ve İtfaiye Bölümü öğrencileri öğrendiklerini tatbikatta uyguladı

GİRESUN - Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, yıl boyunca aldıkları teorik eğitimi bir tatbikatla pratiğe döktü.

Tatbikat senaryosu kapsamında, yangın söndürme, trafik kazasına müdahale, enkazdan kurtarma ve yüksek açıdan yaralı tahliyesi gibi hayati müdahaleler gerçekleştirildi. Özellikle okulun üçüncü katında mahsur kalan yaralıların yüksek açı kurtarma teknikleriyle tahliyesi izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Elektrikli bir aracın yangın söndürme operasyonu ve araç içinde sıkışan kazazedeye yapılan müdahale ise tatbikatın en dikkat çekici bölümleri arasında yer aldı.

Öğrencilerin yıl boyunca teorik olarak öğrendikleri bilgi ve teknikleri uygulama fırsatı bulduğu etkinlik, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Espiye MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğr. Gör. Ali Şükrü Cihan, "Öğrencilerimize yangına müdahale, yüksek açıdan iniş ve yatay geçiş teknikleri, sel istasyonu çalışmaları, sedye ile kurtarma, trafik kazalarına müdahale ve özellikle elektrikli ve hibrit araç yangınlarına müdahale tekniklerini hem teorik hem uygulamalı olarak öğretiyoruz. Deprem gibi afet senaryoları da tatbikatlarımızda yer alıyor. Okulumuzun ekipman ve araç kapasitesi oldukça güçlü. Mezunlarımız, büyükşehir ve ilçe itfaiyelerinde hızlıca adapte olarak görev alabilecek düzeye geliyor" dedi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, öğrencilere sadece mesleki beceri kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda izleyicilere de afet anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda farkındalık kazandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BİLGE - Yerel
Erdoğan'dan Özgür Özel'in erken seçim çıkışa yanıt: Türkiye'yi böyle bir badirenin içine sokmayız

Erdoğan ara seçim tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı: Benim tekrar seçilme veya aday olma gibi bir derdim yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan adaylık için net mesaj
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?

Paranın patronuna soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım

İşte İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri
Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru

Murat Aci'nin babasından Eylem Tok'la anlaşan gelinine zor soru
ABD Kovid aşılarına 'Genç erkeklerde kalp hasarı' uyarısı ekleyecek

ABD Kovid aşılarına "Genç erkeklerde kalp hasarı" uyarısı ekleyecek
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aşk-ı Memnu'nun efsane mekânı satışta! Fiyatı dudak uçuklattı

Yasak aşkın gölgesindeki çiftlik satışta! Fiyatı dudak uçuklatıyor
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
Premier Lig'de 17. sırada olan Tottenham, Şampiyonlar Ligi biletini kaptı

Liginde 17. sıradaydı! Şampiyonlar Ligi biletini kaptılar
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor

Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
Ferdi Tayfur'un vefat etmeden önce damadına dava açtığı ortaya çıktı

İşte Ferdi Tayfur hakkında bilinmeyen sürpriz gerçek
Soykırımla suçladı! Trump şimdi de Güney Afrika lideriyle kavga etti

İkinci Zelenski vakası! Soykırımla suçladı, zorla video izletti
Eskişehir'de bulunan 5 bin yıllık ekmek aynı tarifle yeniden üretildi

Anadolu'da bulundu! Tarihte başka bir örneği yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.