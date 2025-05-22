Sivil Savunma ve İtfaiye Öğrencileri Pratik Tatbikatla Öğrendiklerini Uyguladı

Teori pratiğe dönüştü, Sivil Savunma ve İtfaiye Bölümü öğrencileri öğrendiklerini tatbikatta uyguladı

GİRESUN - Giresun Üniversitesi Espiye Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencileri, yıl boyunca aldıkları teorik eğitimi bir tatbikatla pratiğe döktü.

Tatbikat senaryosu kapsamında, yangın söndürme, trafik kazasına müdahale, enkazdan kurtarma ve yüksek açıdan yaralı tahliyesi gibi hayati müdahaleler gerçekleştirildi. Özellikle okulun üçüncü katında mahsur kalan yaralıların yüksek açı kurtarma teknikleriyle tahliyesi izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Elektrikli bir aracın yangın söndürme operasyonu ve araç içinde sıkışan kazazedeye yapılan müdahale ise tatbikatın en dikkat çekici bölümleri arasında yer aldı.

Öğrencilerin yıl boyunca teorik olarak öğrendikleri bilgi ve teknikleri uygulama fırsatı bulduğu etkinlik, hem katılımcılar hem de izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.

Tatbikatla ilgili açıklama yapan Espiye MYO Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Öğr. Gör. Ali Şükrü Cihan, "Öğrencilerimize yangına müdahale, yüksek açıdan iniş ve yatay geçiş teknikleri, sel istasyonu çalışmaları, sedye ile kurtarma, trafik kazalarına müdahale ve özellikle elektrikli ve hibrit araç yangınlarına müdahale tekniklerini hem teorik hem uygulamalı olarak öğretiyoruz. Deprem gibi afet senaryoları da tatbikatlarımızda yer alıyor. Okulumuzun ekipman ve araç kapasitesi oldukça güçlü. Mezunlarımız, büyükşehir ve ilçe itfaiyelerinde hızlıca adapte olarak görev alabilecek düzeye geliyor" dedi.

Gerçeğini aratmayan tatbikat, öğrencilere sadece mesleki beceri kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda izleyicilere de afet anlarında nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda farkındalık kazandırdı.