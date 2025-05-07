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Sivil Jandarma Yolcu Otobüslerine Gizli Denetim Yaptı

Sivil Jandarma Yolcu Otobüslerine Gizli Denetim Yaptı
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Aksaray'da sivil jandarma ekipleri, yolcu otobüslerinde emniyet denetimi gerçekleştirdi. Kural ihlalleri tespit edilerek, sürücülere ceza kesildi.

Sivil jandarmadan yolcu otobüslerine gizli denetim

AKSARAY - Aksaray'da sivil jandarma ekipleri yolcu gibi bindiği yolcu otobüslerinde denetim yaptı. Otobüsteki tüm kural ihlalleri sivil jandarmalar tarafından tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, yaşanan kazaların en aza indirilmesi, can ve mal kayıplarının önlenmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şubesi ekipleri, yolcu otobüslerine yolcu gibi binip tüm yolculuk boyunca kural ihlallerini tespit etti. Sürücü ve yolcularda emniyet kemeri kullanımı, şoförlerin seyir halinde cep telefonu ile konuşması, kırmızı ışık ihlali, hız, şoförlerin çalışma ve dinlenme sürelerine uygunluk gibi tüm kurallar denetlendi. Denetimler esnasında kural ihlali yapan sürücüler, araçta bulunan sivil görevli tarafından tespit edilerek uygulama noktasındaki trafik ekiplerine bildirildi. Durdurulan sürücülere yaptıkları kural ihlalleri hakkında bilgi verilirken, araçlar ceza kesilerek yollarına gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Otobüs kazalarının en aza indirilmesi ve vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerimize hassasiyetle devam edilecektir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - Yerel
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