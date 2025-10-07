Sivaslı öğrenciler Gazze için tek vücut oldu

Sivas'ta öğrenciler İsrail'in Gazze saldırılarını kınamak ve Filistin'e destek vermek için bir araya geldi.

Sivas'ta yüzlerce öğrenci, STK'ların da desteğiyle, Gazze saldırılarını kınamak ve Filistin'e destek vermek için İstasyon Caddesi'nde toplandı Ellerinde Türk bayrağı ve Filistin bayrakları ile tarihi kent meydanına yürüyen kalabalık İsrail'i kınayan yazıların yer aldığı dövizler açarak sloganlar attı, tekbir getirdi. Kuran-i kerim tilavetinin ardından konuşan Gazi Osman Paşa İlkokulu Müdürü Ömer Doyan, "2 yıldır devam ettiğiniz soykırımda, kişi başına binlerce kilo bomba attığınızı gördük. 10-15 kiloluk bedenleri, binlerce kiloluk bombalarla parçaladığınızı, tüm dünya ekranlardan izledi. Onlarca askerinizle 13-14 yaşlarındaki bir arkadaşımızın gözünü bağladığınızı, ellerini kelepçelediğinizi, 5-6 yaşlarındaki çocukları bile tutukladığınızı herkes biliyor. Bugün, Filistin soykırımının ikinci yılı. Bu acıyı yazabilecek yazar yok mu dünyada? Bu vahşetin resmini çizebilecek ressam da mı yok? ya bu katliamı anlatabilecek bir şair? Şehit babasını öperek gönderen bir çocuğun şiirini ya da 3 yaşındaki şehit kızını öperek gönderen babanın acısını kim yazacak? kendi çocuğunun katledildiği haberini alan sağlık çalışanının hikayesini kim anlatacak? Öldürülen arkadaşı için "daha güvenli bir yere gitti" diyerek çevresindeki arkadaşlarını teselli eden çocuğun derdine kim derman olacak? Vatan topraklarını çocuk kanlarıyla sulayan, yürekleri kendilerinden daha büyük çocukların gözyaşlarını kim silecek?" ifadelerine yer verdi.

Kalabalık konuşmaların ardından dağıldı. - SİVAS