Sivas yerel haberleri: Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu Yerel Haberler Sivas yerel yerel haberine göre Sivas'ta dolu yağışı etkili olduSİVAS Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sivas'ta dolu yağışı etkili oldu SİVAS Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan dolu yağışı cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Sivas'ın Gemerek ilçesi Sızır kasabasında öğleden sonra yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Kapalı alanlara sığınan vatandaşlar dolu yağışının bitmesini bekledi. Dolu yağışı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. "Bilye büyüklüğünde dolu yağdı" Sızır kasabasından Fevzi Göksu," Sızır da bulutlu hava aniden karardı. Arkasından bilye büyüklüğünde dolu yağdı. Vatandaş koşarak arabalarını içeri aldılar. Yerler beyaz oldu" dedi. Yerel Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Akın Bozduman Gemerek Sızır Sivas Yerel Haberler

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