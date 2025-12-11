Haberler

Vali Şimşek babası asker olan minik Gökçe'yi daveti üzerine evinde ziyaret etti

Vali Şimşek babası asker olan minik Gökçe'yi daveti üzerine evinde ziyaret etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, babası askeri görevde bulunan 7 yaşındaki Gökçe'yi evinde ziyaret ederek sürpriz yaptı. Gökçe, Vali Şimşek'e mektup yazarak babası ile gurur duyduğunu ve onu özlediğini belirtmişti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, babası uzman çavuş olan 7 yaşındaki Gökçe'yi daveti üzerine evinde ziyaret etti.

Babası Hakkari'nin Çukurca ilçesinde piyade uzman çavuş olarak görev yapan 7 yaşındaki Gökçe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e mektup yazarak evlerine davet etti. Mektubunda babasının bir kahraman olduğunu ve onu çok özlediğini belirten minik Gökçe, biriktirdiği harçlıklarıyla Vali Şimşek'e karpuz ve balon ikram etmek istediğini ifade etti. Vali Şimşek, minik Gökçe'nin talebine duyarsız kalmayarak, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile birlikte annesi, dedesi ve ninesiyle birlikte kalan Gökçe'yi ziyaret etti. Kendisine pasta ikram edip sohbet eden Vali Şimşek, Gökçe'yi şu an Irak'ta bulunan babasıyla telefonda görüntülü görüştürerek sürpriz yaptı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverenlere asgari ücret mesajı: Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum

Görüşmeye saatler kala Erdoğan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Habertürk'ün Mehmet Akif Ersoy'un tutukluluk haberini veriş şekline bakın

Habertürk'ün Mehmet Akif'in tutukluluk haberini veriş şekline bakın
Tunceli'de baraj gölünün çekilmesiyle tarihi sanduka parçası bulundu

Baraj çekilince ortaya çıktı, vinçle kaldırılıp feribotla taşındı
TFF'den bomba Mehmet Türkmen kararı

TFF'den olay pozisyona "Devam" diyen hakem hakkında karar
Bakan Kacır bütçe görüşmelerine Togg'un yeni modeli T10F ile geldi

Meclis bahçesinde ilk kez görüldü! Bakın hangi bakana ait çıktı
Güllü'nün kızı kaçış için her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke

Kızı her şeyi göze almış! İşte tır dorsesinde kaçmak istediği 2 ülke
Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...

Hande Erçel'le ilgili bomba aşk iddiası: 45 yaşındaki...
Hollywood'u sarsan kaza! Oyuncu Wenne Alton Davis feci şekilde can verdi

Sanat camiasını yasa boğan ölüm! Usta oyuncu feci şekilde can verdi
6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı

6 kız öğrenci mağdur! Öğretmenin aldığı ceza alkış tufanı kopardı
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Bin çeyrek altına denk geliyor! Ahır görünümlü harabenin içine giren ekipler gördüklerine inanamadı

Bin çeyreğe denk geliyor! Şu harabenin içine giren ekipler şoke oldu
En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti

En acı cenaze! Yan yana tabutlar görenleri kahretti
Gazeteci Enver Aysever tutuklandı

Enver Aysever tutuklandı
title