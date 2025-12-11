Vali Şimşek babası asker olan minik Gökçe'yi daveti üzerine evinde ziyaret etti

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, babası uzman çavuş olan 7 yaşındaki Gökçe'yi daveti üzerine evinde ziyaret etti.

Babası Hakkari'nin Çukurca ilçesinde piyade uzman çavuş olarak görev yapan 7 yaşındaki Gökçe, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek'e mektup yazarak evlerine davet etti. Mektubunda babasının bir kahraman olduğunu ve onu çok özlediğini belirten minik Gökçe, biriktirdiği harçlıklarıyla Vali Şimşek'e karpuz ve balon ikram etmek istediğini ifade etti. Vali Şimşek, minik Gökçe'nin talebine duyarsız kalmayarak, eşi Çiğdem Olgun Şimşek ile birlikte annesi, dedesi ve ninesiyle birlikte kalan Gökçe'yi ziyaret etti. Kendisine pasta ikram edip sohbet eden Vali Şimşek, Gökçe'yi şu an Irak'ta bulunan babasıyla telefonda görüntülü görüştürerek sürpriz yaptı. - SİVAS