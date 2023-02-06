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Sivas'tan deprem bölgesine destek, 135 kişilik ekip yola çıktı

Yerel Haberler

Sivas'tan deprem bölgesine destek, 135 kişilik ekip yola çıktı

Sivas'tan deprem bölgesine destek, 135 kişilik ekip yola çıktı.

Sivas'tan deprem bölgesine destek, 135 kişilik ekip yola çıktı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde de hasara neden olan depremin hemen ardından Sivas'tan 135 kişilik destek ekibi bölgeye hareket etti. Edinilen bilgiye ekipte; 75 AFAD personeli, 30 sağlık görevlisi, 20 AFAD gönüllüsü, 10 İtfaiye personeli, 10'u itfaiye aracı olmak üzere çok sayıda araç yer alıyor. - SİVAS

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş İtfaiye Sivas AFAD Yerel Haberler

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