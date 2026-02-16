Haberler

Sivas'ta yağışlar artı, kuraklık riski azaldı

Sivas'ta yağışlar artı, kuraklık riski azaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta son dönemde etkili olan yağmur ve kar, su rezervlerini arttırarak kuraklık riskini azalttı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre Sivas ve çevresi normal ve orta nemli seviyelerde yer aldı. Ancak yetkililer, su tasarrufu konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Sivas'ta son aylarda etkili olan yağmur ve kar, su rezervlerine olumlu yansıdı. Bu durum Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından "Standart Yağış İndeksi Metoduna Göre 2026 Ocak Ayı Meteorolojik Kuraklık Durumu" haritasına da yansıdı.

2025 Kasım-Aralık ile 2026 Ocak ayını kapsayan haritada, son süreçte etkili olan kar ve yağmur yağışları, son yıllarda özellikle yaz ve sonbahar dönemlerinde şiddetli kuraklık yaşayan Sivas'ta kuraklık riskini önemli ölçüde azalttı. Haritada Sivas ve çevresi "normal" ve yer yer "orta nemli" kategorisinde yer aldı.

Yetkililer elde edilen olumlu tabloya rağmen su tasarrufu konusunda duyarlılığın sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de bomba yüklü araç infilak etti! Çok sayıda yaralı var

Komşu ülkede şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu: Aldatıyorsa beni aldatıyor

Biri tehdit edip soyundu, diğeri eşine siper olup silaha meydan okudu
Çağla Şikel 11 saat kilitli kaldığı anları anlattı: Yemek yok, tuvalet yok…

Yaşadığı deneyimi bu sözlerle anlattı
Hakkında yakalama kararı olan Şevval Şahin'den dikkat çeken kitap paylaşımı

Hakkında yakalama kararı bulunuyordu: Beklenmedik hamle
Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru

Enişteye aracına binerken kurşun yağmuru
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Resmi açıklama geldi! İşte dev derbinin tarihi ve saati
Gençlerbirliği'nde Levent Şahin dönemi

Süper Lig ekibinin başına geçti